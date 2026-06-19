Суд арестовал фигурантов дела об экстремистском сообществе в Петербурге

Октябрьский районный суд отправил под арест до 9 августа шестерых фигурантов дела петербургской ультраправой группировки, сообщила 19 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Андриана Иванова обвиняют в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), его соратникам Алексею Трофимову, Сергею Борисову и еще троим подросткам вменяют участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Ранее МВД рассказывало о задержании семи человек.

По версии следствия, не позднее 21 апреля 2025 года Иванов создал экстремистское сообщество. Целью группировки обозначены подготовка и совершение преступлений экстремистской направленности, направленных "в отношении лиц по признакам принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной группе, в зависимости от происхождения, отношения к религии", передает судебная пресс-служба.

В сообщество вошли прочие фигуранты дела, а также неустановленные лица. В дальнейшем Иванов якобы разработал план преступной деятельности и распределил роли между участниками. Фигуранты совершали в Петербурге преступления, связанные с применением насилия к неугодным им лицам. Само экстремистское сообщество характеризуется наличием руководителя, стабильностью состава и согласованностью действий участников при совершении преступлений.

Фигуранты были задержаны 17 июня на территории Петербурга и Ленобласти, обвинение им предъявили на следующий день. В суде они просили назначить меры пресечения, не связанные с арестом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру