Семь человек задержаны по делу об экстремистском сообществе в Петербурге

Петербургские следователи заняты расследованием уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщили 19 июня в ГСУ СК по региону. Всего на территории города и Ленинградской области задержаны 7 человек в возрасте от 17 до 28 лет.

Молодым людям вменяют 3 эпизода с нападениями и избиениями граждан, совершенные в период с апреля по октябрь 2025 года. Кроме СК, к расследованию подключен Центр "Э" ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Следователем проводятся допросы, дополнительный осмотр земельного участка с целью поиска схрона оружия участников сообщества и компонентов взрывного устройства", — говорится в сообщении СК.

Вопрос об избрании меры пресечения задержанным решается.

Судя по публикации "Фонтанки", задержанные могут придерживаться ультраправой идеологии. Одного из потерпевших они заставляли отказаться от "левых" взглядов, также отказаться от своих воззрений принуждали и еще одного человека. Третий эпизод связан с потасовкой у ТРЦ "Галерея".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру