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Новости 2 августа 2026, 15:45

Парашютист спрыгнул с многоэтажки в День ВДВ

Неизвестный гражданин 2 августа выпрыгнул с парашютом с балкона одного из корпусов ЖК "Чистое небо" на Комендантском проспекте Петербурга, сообщил паблик "Приморский район СПб" в социальных сетях. Прыжок совпал с празднованием Дня Воздушно-десантных войск.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть полет и приземление парашютиста на территории у дома. Судя по кадрам, прыжок обошелся для него без травм. Представления о том, с какого именно этажа он спрыгнул, ролик не дает.

Это не первый прыжок с парашютом на территории ЖК. Так, в июле 2022 года "Петербургский дневник" писал о прыжке экстремалов, который завершился во дворе местной школы.

День ВДВ ежегодно отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году впервые в СССР состоялось полноценное десантирование парашютистов в рамках армейских учений. В Петербурге в этот день в рамках празднования десантники прошли от Дворцовой площади к Марсову полю, где возложили цветы к Вечному огню.

Андрей Казарлыга


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