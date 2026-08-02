Речной трамвай и катер столкнулись у Михайловского замка

Сотрудники транспортной полиции организовали проверку из-за столкновения речного трамвая и катера в акватории реки Мойки вечером 1 августа, сообщили в ведомстве. В результате инцидента катер навалился на опору 1-го Инженерного моста, расположенного поблизости от Михайловского (Инженерного) замка.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте в субботу около 19:00. По предварительной информации, речной трамвай навалился на катер, после чего тот совершил навал на опору моста.

"Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет. Маломерное судно имеет незначительные повреждения", — рассказали в транспортной полиции.

По факту случившегося организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Андрей Казарлыга / Фото: Транспортная полиция СЗФО