ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 2 августа 2026, 10:37

НАК: Взрыв в московском ресторане произошел из-за принесенного СВУ

Самодельное взрывное устройство стало причиной гибели трех человек вечером 1 августа в ресторане в Москве, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Взрыв прогремел в субботу в 19:55 в ресторане на Кудринской площади столицы. В НАК сообщили, что неизвестная пыталась пронести внутрь СВУ, но ее не пропустил охранник. Устройство взорвалось на месте. Погибли сама неизвестная, охранник и один из посетителей.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в НАК вечером в субботу.

В конце июля ФСБ сообщала о задержании мужчины с СВУ в Петербургском метро. По заявлениям спецслужбы, замаскированное под GPS-трекер устройство предназначалось для покушения на сотрудника предприятия ОПК.

Андрей Казарлыга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама Предвыборная агитация