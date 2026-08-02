НАК: Взрыв в московском ресторане произошел из-за принесенного СВУ

Самодельное взрывное устройство стало причиной гибели трех человек вечером 1 августа в ресторане в Москве, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Взрыв прогремел в субботу в 19:55 в ресторане на Кудринской площади столицы. В НАК сообщили, что неизвестная пыталась пронести внутрь СВУ, но ее не пропустил охранник. Устройство взорвалось на месте. Погибли сама неизвестная, охранник и один из посетителей.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в НАК вечером в субботу.

В конце июля ФСБ сообщала о задержании мужчины с СВУ в Петербургском метро. По заявлениям спецслужбы, замаскированное под GPS-трекер устройство предназначалось для покушения на сотрудника предприятия ОПК.

Андрей Казарлыга