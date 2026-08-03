Полиция задержала 60 цыган по итогам рейда в Ленобласти

Правоохранители доставили в отделы полиции 60 человек после рейда в местах проживания представителей кочевого народа во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила 3 августа пресс-служба регионального ГУ МВД. Силовики составили 24 административных протокола, а также выявили нарушения правил хранения оружия и автомобиль с 50 литрами алкоголя неизвестного происхождения.

Всего в ходе рейда полицейские изучили документы 315 человек, осмотрели 175 домов и 187 автомобилей. Проверка прошла в деревне Верхние Осельки и поселках Ковалево и Янино.

Правоохранители составили шесть административных протоколов, в том числе два по статье о нарушении правил воинского учета (ст. 21.5 КоАП РФ) и четыре по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оформили еще 18 административных протоколов за нарушения ПДД за вождение без прав, несоблюдение правил перевозки детей, использование незарегистрированных автомобилей и отсутствие страхового полиса. Два автомобиля отправили на спецстоянку. Также изъяли охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов.

Сотрудники полиции также выявили 89 домов, незаконно подключенных к коммунальным сетям. По этому факту участковые составили шесть инициативных рапортов. Для урегулирования данной ситуации они также подготовят обращения в администрацию Ленобласти.

Ранее полиция уже проводила аналогичные рейды в местах проживания цыган. Так, в ноябре 2025 года правоохранители обнаружили и конфисковали технику, похожую на майнинг-ферму, в Тосненском районе. Тогда в отделы МВД доставили 21 представителя кочевого народа, некоторым из них выдали повестки в военкомат.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру