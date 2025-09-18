Дело подростка, обвиняемого в теракте, передали в суд

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении теракта (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 18 сентября. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как говорится в публикации, в мае 2025 года неизвестные в одной из социальных сетей могли предложить обвиняемому совершить поджог автомобиля на Захарьевской улице в Петербурге для дестабилизации работы правоохранителей, устрашения населения и причинения имущественного ущерба государству.

Позднее подростку будто бы выслали инструкции, следуя которым он 5 июня мог совершить поджог указанной машины. При этом свои действия он якобы записывал на камеру телефона с целью отправить видео неизвестным, однако был задержан полицейскими на месте. По ходатайству следствия 7 июня суд отправил школьника под арест.

Как сообщала пресс-служба полиции, автомобиль мог принадлежать сотруднику Центра финансового обеспечения полицейского Главка. По информации ведомства, убедить школьника совершить поджог могли мошенники, которые якобы запугивали подростка угрозами отдать его в детский дом. В публикации Следкома также напомнили об активности мошенников и призвали незамедлительно прекращать общение с ними, чтобы не попасться на их уловки.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании трёх человек, подозреваемых в подготовке подрыва автомобиля главы предприятия оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве уже возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, следствие намерено дополнительно квалифицировать их действия как участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также госизмену (ст. 275 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру