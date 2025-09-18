Горсуд сократил срок назначенного Федосееву ареста

Петербургский городской суд снизил с 15 до 13 суток административного ареста наказание члену "Общества.Будущее" Савве Федосееву по делу о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ), передает 18 сентября корреспондент ЗАКС.Ру из зала Городского суда Петербурга. Оспариваемое решение вынес в понедельник Кировский районный суд из-за поста с фотографией покойного политика Алексея Навального*.

Публикация была сделана в день смерти политика 16 февраля 2024 года. В суде первой инстанции Федосеев вину не признал, показав при этом, что доступ к странице имели и другие лица.

В Горсуд политик прибыл под конвоем. Адвокат Алексей Калугин просил вызвать в суд сотрудников полиции, составивших протокол, а также просил назначить лингвистическую экспертизу. Суд ходатайства не удовлетворил.

Калугин заявил, что ни он, ни его подзащитный никогда не разделяли взглядов Навального*. При этом он высказал мнение, что фотография политика не может трактоваться в качестве экстремистской символики или атрибутики.

— Должностными лицами вообще не доказан умысел Федосеева на пропаганду экстремистской символики, — отметил в своей речи защитник.

Калугин усомнился в том, что Федосеев мог желать пропагандировать "проукраинскую организацию", имея в виду структуры, ранее возглавляемые Навальным*. Назначенное судом наказание он счел не отвечающим принципам "разумности и соразмерности".

Свою точку зрения Калугин подкрепил, показав суду книгу Эдуарда Лимонова и журнал с его фотографией на обложке. "Не каждая демонстрация фотографии является пропагандой идей", — отметил он, Напомним, при жизни Лимонов возглавлял организацию, признанную в России экстремистской.

Сам Федосеев наличие умысла при публикации снимка отрицал. Свой арест он назвал несправедливым и отметил, что решение суда негативно сказалось на поставке гуманитарной помощи в зону СВО. На вопрос суда о том, с какой целью публиковалась фотография, политик заявил, что за давностью времени не помнит. При этом он уточнил, что доступ к Telegram-каналу имеют и другие лица.

Вынесенное решение суда означает, что Федосеев не сможет в течение года баллотироваться на выборах. Напомним, в сентябре 2026 года петербуржцы будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы.

Федосеев не первый политик, которого судили за фотографию Навального* в соцсетях. В июле Сосновоборский городской суд назначил семь суток ареста депутату Заксобрания Ленобласти Ивану Апостолевскому из-за поста, опубликованного в 2017 году. На прошлой неделе Калининский районный суд со второй попытки оштрафовал на 1,5 тысячи рублей депутата петербургского ЗакСа Михаила Амосова из-за публикации в день смерти Навального*.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру