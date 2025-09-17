Сотрудника РЖД обвинили в предоставлении подстанций компании для майнинга

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу Сергея Кузнецова, обвиняемого в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности (пп. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 17 сентября. Он якобы позволил неизвестному использовать подстанции РЖД для майнинга криптовалюты.

По версии следствия, в сентябре 2024 года неизвестный якобы решил разместить устройства для майнинга криптовалюты на территории объектов РЖД из-за их энергозатратности. Тогда он мог привлечь к своей схеме Кузнецова, занимавшего должность начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения, его заместителя Николая Бальцера и других людей. В обмен на денежное вознаграждение они якобы согласились разместить майнинговые устройства на территории тяговых подстанций "Громово" и "Луговая", осознавая, что это выходит за пределы их полномочий и может нанести ущерб ОАО "РЖД".

В результате подключенные к электросети РЖД подстанции с 16 сентября 2024 года по 16 сентября 2025 года потребили электроэнергию стоимостью не менее 485,8 млн рублей и не менее 500,3 млн рублей. Эти суммы были выплачены филиалом компании – Октябрьской дирекцией электроснабжения.

Кузнецова задержали 16 сентября, тогда же ему предъявили обвинение. Задержанный сразу начал сотрудничать со следствием и заявил, что не намерен скрываться. Кузнецов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отправил его под стражу как минимум до 15 ноября.

Напомним, в начале года петербургская полиция раскрыла мошенническую схему, в рамках которой у пользователей воровали криптовалюту под видом раздачи виртуальных подарков в мессенджере Telegram.

Обновление. Заместителя начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Николая Бальцера, проходящего по делу в качестве обвиняемого, суд также отправил в СИЗО как минимум до 15 ноября. Он был задержан 17 сентября, тогда же ему было предъявлено обвинение. Бальцер заявил, что не намерен скрываться от следствия, и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру