Напавшие на приставов на Васильевском острове получили реальные сроки

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Элиха Асхабова и Анзора Закриева, признанных виновными в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении судебного пристава (ч. 3 ст. 296 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 16 сентября. Их приговорили к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев в колонии-поселении.

Инцидент произошёл утром 28 марта у дома № 1/10 литера А по Биржевому переулку. Тогда Асхабов и Закриев, не являясь сторонами по исполнительному производству, вместе с другими неустановленными лицами напали на судебного пристава, исполнявшего свои должностные обязанности по истребованию арендатора из незаконно занимаемого им нежилого помещения. Так, мужчины неоднократно толкали пристава в область головы, груди и конечностей, прищемили дверью его левую руку и блокировали руками его левую ногу. Своими действиями Асхабов и Закриев причинили сотруднику ГУ ФССП по Петербургу физическую боль и нравственные страдания.

Подсудимые свою вину признали.

Напомним, Асхабов и Закриев были задержаны 30 марта, тогда же им было предъявлено обвинение. На следующий день суд отправил их под стражу. В середине августа Следком передал дело с утвержденным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что доложить о ходе расследования поручал в конце марта и в начале июня глава СК России Александр Бастрыкин. По данным СМИ, причиной конфликта стал медцентр в Биржевом переулке. В результате в полиции оказались девять человек, на них составили протоколы о мелком хулиганстве, четырех из них задержали по статье о самоуправстве.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру