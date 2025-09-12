ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12 сентября 2025, 17:24

Суд продлил арест основателю iGooods Григорию Кунису

фото ЗакС политика Суд продлил арест основателю iGooods Григорию Кунису

Петроградский районный суд Петербурга 12 сентября продлил меру пресечения предпринимателю Григорию Кунису, обвиняемому в в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) из-за переводов ФБК*. Кунис пробудет в следственном изоляторе минимум до 16 октября, передает издание MR7

Адвокат обвиняемого Александр Передрук просил суд назначить своему доверителю домашний арест, а также представил положительные характеристики. Сам Кунис заявил, что не намерен скрываться от следствия. 

– Я считаю, что нет оснований для содержания меня под стражей. Я признал вину и активно сотрудничаю со следствием. Преступной деятельностью я давно не занимался, характеристики на меня положительные, я деньги, если куда и перечисляю, то исключительно на благотворительность, – приводит слова Куниса MR7. 

Григория Куниса задержали в конце июля. В отношении него возбудили уголовное дело из-за перевода в размере 3,5 тысячи рублей структурам ФБК*, совершенный в период с июня 2021 года по февраль 2022 года. Кунис признал вину. 

В прошлом Кунис занимался медиабизнесом. Запустил несколько проектов, среди которых, например, газета "Мой район". В 2014 году с братом основал сервис доставки продуктов iGooods. 

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама