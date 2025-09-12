Суд продлил арест основателю iGooods Григорию Кунису

Петроградский районный суд Петербурга 12 сентября продлил меру пресечения предпринимателю Григорию Кунису, обвиняемому в в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) из-за переводов ФБК*. Кунис пробудет в следственном изоляторе минимум до 16 октября, передает издание MR7.

Адвокат обвиняемого Александр Передрук просил суд назначить своему доверителю домашний арест, а также представил положительные характеристики. Сам Кунис заявил, что не намерен скрываться от следствия.

– Я считаю, что нет оснований для содержания меня под стражей. Я признал вину и активно сотрудничаю со следствием. Преступной деятельностью я давно не занимался, характеристики на меня положительные, я деньги, если куда и перечисляю, то исключительно на благотворительность, – приводит слова Куниса MR7.

Григория Куниса задержали в конце июля. В отношении него возбудили уголовное дело из-за перевода в размере 3,5 тысячи рублей структурам ФБК*, совершенный в период с июня 2021 года по февраль 2022 года. Кунис признал вину.

В прошлом Кунис занимался медиабизнесом. Запустил несколько проектов, среди которых, например, газета "Мой район". В 2014 году с братом основал сервис доставки продуктов iGooods.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Константин Леньков

