Жителя Тюменской области осудили в Петербурге за возбуждение ненависти

Калининский районный суд Петербурга приговорил Сенана Мусаева к 1 году колонии общего режима по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку в интернете с угрозой насилия (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 10 сентября. Причиной стала публикация, возбуждающая ненависть к русским.

Как установил суд, в октябре 2023 года ещё несовершеннолетний Мусаев, находясь в деревне Осинова в Тюменской области, опубликовал в администрируемом им telegram-канале пост в ответ на комментарий неназванного пользователя. В публикации он угрожал применить насилие в отношении пользователя и его родственников. Кроме того, в ней содержалось возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку национальности – русские.

Мусаев свою вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. Кроме того, обвиняемый подтвердил все изложенные в обвинительном заключении обстоятельства.

Напомним, в конце февраля Калининский суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима другого администратора telegram-канала, опубликовавшего пост с угрозами и возбуждением ненависти к русским.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру