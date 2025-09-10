ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 сентября 2025, 14:39

Жителя Тюменской области осудили в Петербурге за возбуждение ненависти

Жителя Тюменской области осудили в Петербурге за возбуждение ненависти

Калининский районный суд Петербурга приговорил Сенана Мусаева к 1 году колонии общего режима по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку в интернете с угрозой насилия (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 10 сентября. Причиной стала публикация, возбуждающая ненависть к русским.

Как установил суд, в октябре 2023 года ещё несовершеннолетний Мусаев, находясь в деревне Осинова в Тюменской области, опубликовал в администрируемом им telegram-канале пост в ответ на комментарий неназванного пользователя. В публикации он угрожал применить насилие в отношении пользователя и его родственников. Кроме того, в ней содержалось возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку национальности – русские.

Мусаев свою вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. Кроме того, обвиняемый подтвердил все изложенные в обвинительном заключении обстоятельства.

Напомним, в конце февраля Калининский суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима другого администратора telegram-канала, опубликовавшего пост с угрозами и возбуждением ненависти к русским. 

Анастасия Луценко


