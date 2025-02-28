Возбуждение вражды к русским суд в Петербурге оценил в реальный срок

Калининский районный суд огласил приговор по делу о возбуждении ненависти и вражды в интернете (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщила 28 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Пост в Telegram-канале с негативными высказываниями о народах России и конкретно русских, а также с угрозами в адрес одного из граждан, потянул на полтора года колонии общего режима.

Суд установил, что фигурант на пару со знакомым администрировал один из каналов в Telegram. В октябре 2023 года его коллега опубликовал пост с угрозами в адрес некоего россиянина и его родственников из-за высказанной тем гражданской позиции. Подсудимый, по данным судебной пресс-службы, не остался в стороне и отредактировал сделанную запись.

Помимо угроз, в тексте также содержалось противопоставление "группы южных национальностей и конкретно азербайджанцев" народам, населяющим Россию. Сама публикация была направлена "на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц" по признакам принадлежности к русским и к представителям российского народа, следует из распространенного пресс-службой сообщения.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

Наказание по вмененной фигуранту статье предусматривает, среди прочего. лишение свободы на срок от трех до шести лет. Суд учел, что на момент публикации подсудимый был несовершеннолетним и уменьшил вдвое низший предел наказания в соответствии с Уголовным кодексом.

Помимо уголовного наказания, возбуждение ненависти и вражды карается также в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В середине февраля Дзержинский районный суд оштрафовал за подобное правонарушение петербурженку на 10 тысяч рублей из-за негативных высказываний о сторонниках президента.

Между тем, в начале февраля правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания по уголовной статье о возбуждении ненависти или вражды. Суть новеллы сводится к отмене правила, по которому в первый раз за год подобные действия наказываются в соответствии с КоАП, и только за второй раз наступает уголовная ответственность. Законопроектом предлагается отменить это правило для случаев, когда возбуждение вражды сопряжено с оправданием или пропагандой применения насилия.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру