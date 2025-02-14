Суд оштрафовал петербурженку за высказывания о сторонниках президента

Дзержинский районный суд вынес решение по делу о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщила 14 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигурантку дела Нину Акимову оштрафовали на 10 тысяч рублей за высказывания в интернете о сторонниках президента Владимира Путина.

Акимовой вменялась публикация комментариев во "ВКонтакте" с "лингвистическими и психологическими признаками унижения достоинства группы лиц", выделенной по их политическим предпочтениям. Как сообщается, горожанка не оспаривала на заседании принадлежность ей сделанных публикаций и отмечала, что должна была в более сдержанной форме высказывать свое отношение.

"Хотела высказать свое мнение по отношению к определенным событиям. Хотела, чтобы существующая власть знала мнение народа о каких-то недостатках", — передает объяснения Акимовой судебная пресс-служба.

В настоящее время в России возбуждение ненависти или вражды наказывается в соответствии со статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях или же по статье 282 Уголовного кодекса. При этом уголовная ответственность возникает в случае, если нарушитель уже привлекался за это к административной ответственности в течение года.

На прошлой неделе правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене подобного принципа в случаях, если возбуждение ненависти или вражды происходило "с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения". В подобных случаях предлагается сразу же возбуждать уголовное дело.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру