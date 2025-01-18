Петербургские полицейские выявили криптоаферу с Лягушонком Пепе

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 18 января сообщили о первых случаях мошенничества с коллекционными виртуальными подарками в мессенджере Telegram.

По словам правоохранителей, злоумышленники массово создают фишинговые сайты с вредоносным программным обеспечением, которое ворует криптовалюты из кошельков пользователей.

"Мошеннические сайты обещают бесплатные раздачи виртуальных предметов с популярным интернет-персонажем Лягушонком Пепе, стоимость которых доходит до десятков тысяч долларов", – рассказали представители полиции.

Для кражи средств аферисты используют так называемые дрейнеры – программные комплексы, которые автоматически опустошают криптокошельки. Пользователям предлагают бесплатно получить редкие NFT и криптовалюту, подключив свой кошелёк к фишинговым ресурсам. В результате жертвы лишаются всех средств на своих счетах.

Напомним, что в России зафиксировали появление мошенников, которые под видом учителей взламывают аккаунты на "Госуслугах".

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти