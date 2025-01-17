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Новости 16:56

Мошенники под видом учителей взламывают аккаунты на "Госуслугах"

фото ЗакС политика Мошенники под видом учителей взламывают аккаунты на "Госуслугах"

В России зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на детей. Злоумышленники представляются руководителями школ или педагогами и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля ребенка в сервисе "Сферум", сообщает 17 января МВД России.

Для убедительности мошенники используют реальные данные сотрудников школ, технологии дипфейк и подмену номеров. Родителям предлагают предупредить ребенка о предстоящем звонке якобы от школы. Во время разговора мошенники убеждают ребенка сообщить им код из СМС. Этот код используется для восстановления доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", что позволяет злоумышленникам совершать противоправные действия.

Родителям рекомендуется внимательно проверять информацию, поступающую от школы, используя официальные каналы связи.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что мошенники рассылают поддельные вызовы в суд прияжных. В СМС предлагают перейти по ссылке, чтобы отказаться от участия в суде.

фото: ЗАКС.Ру


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