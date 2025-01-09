Мошенники рассылают поддельные вызовы в суд присяжных

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева предостерегла граждан от мошенников, рассылающих поддельные сообщения с приглашениями стать присяжными. Об этом она написала 9 января в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, злоумышленники отправляют СМС, в которых предлагают перейти по ссылке, чтобы отказаться от участия в суде. Она подчеркнула, что такие сообщения являются мошенническими, и переходить по ссылкам категорически нельзя.

Официальные вызовы в качестве присяжного направляются исключительно почтовым письмом. В нем указываются точные данные: название суда, его адрес, имя судьи, а также дата и время явки. При отсутствии возможности присутствовать предоставляются контактные телефоны для связи.

Лебедева напомнила, что никаких альтернативных способов вызова, включая СМС, не существует. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Напомним, 4 января из-за мошенников пожилой петербуржец лишился квартиры и 13 миллионов рублей. Злоумышленник убедил пенсионера продать квартиру и передать вырученные деньги курьеру якобы для их сохранности.

фото: ЗАКС.Ру