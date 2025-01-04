Петербургский пенсионер лишился квартиры и 13 миллионов из-за аферистов

В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после обращения пенсионера из Приморского района. Аферисты уговаривали мужчину продать квартиру в течение трех месяцев, передает 4 января "Фонтанка".

Пострадавший сообщил, что с сентября по декабрь ему звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником Пенсионного фонда. Злоумышленник убедил пенсионера продать квартиру и передать вырученные деньги курьеру якобы для их сохранности. В итоге мужчина лишился 13,3 миллиона рублей.

Пенсионер обратился в полицию накануне вечером, но описать курьера смог лишь общими словами: мужчина среднего роста, одетый в темное.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне потеряли 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенников. При этом удалось замедлить темпы прироста мошенничеств: если в 2023 году рост составлял 44%, то в 2024 году — 9,2%.

фото: ЗАКС.Ру