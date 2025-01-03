Россияне потеряли 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенников в 2024 году

За январь-ноябрь 2024 года ущерб от дистанционных хищений в России превысил 168 млрд рублей, сообщает 3 января ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Всего за этот период зарегистрировано более 702 тысяч IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом, как отметили в ведомстве, удалось замедлить темпы прироста мошенничеств: если в 2023 году рост составлял 44%, то в 2024 году — 9,2%.

ТАСС ссылается на слова главы МВД России Владимира Колокольцева о том, что от киберпреступлений страдают как частные лица, так и организации, включая государственные структуры. По его словам, такие преступления наносят значительный ущерб экономике и имущественным правам граждан. Для противодействия этим угрозам в структуре МВД созданы специальные подразделения, занимающиеся борьбой с преступлениями в сфере IT.

Напомним, одна из рекордных сумм, отправленных мошенникам в 2024 году, составила около 180 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру