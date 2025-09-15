Федосееву назначили 15 суток ареста за демонстрацию запрещенной символики

Кировский районный суд арестовал на 15 суток петербургского политика, члена "Общества.Будущее" Савву Федосеева по делу о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), рассказал 15 сентября адвокат Алексей Калугин. Как уточнил Калугин ЗАКС.Ру, поводом для протокола стала публикация Федосеева с фотографией Алексея Навального*.

В социальных сетях адвоката сообщается, что Федосеев приехал к отделу полиции к 10 утра для составления протокола. Оттуда их направили в суд, где состоялось заседание. По словам Федосеева, дело рассматривалось в закрытом заседании.

О том, что на Федосеева могут составить протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики, политик рассказал в своих соцсетях 11 сентября. Он подчеркнул, что в полиции его ожидали утром 15 сентября.

Отметим, что лица, привлечённые к ответственности по статье о демонстрации запрещённой символики, в течение года не могут баллотироваться на выборах. В сентябре 2026 года состоятся выборы в Законодательное собрание Петербурга и в Государственную думу. Ранее Федосеев был кандидатом на выборах в ЗакС в 2021 года, а также на муниципальных выборах в 2024 году. В обоих случаях до выборов его не допустили.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру