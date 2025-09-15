ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 15 сентября 2025, 13:21

Федосееву назначили 15 суток ареста за демонстрацию запрещенной символики

фото ЗакС политика Федосееву назначили 15 суток ареста за демонстрацию запрещенной символики

Кировский районный суд арестовал на 15 суток петербургского политика, члена "Общества.Будущее" Савву Федосеева по делу о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП), рассказал 15 сентября адвокат Алексей Калугин. Как уточнил Калугин ЗАКС.Ру, поводом для протокола стала публикация Федосеева с фотографией Алексея Навального*.

В социальных сетях адвоката сообщается, что Федосеев приехал к отделу полиции к 10 утра для составления протокола. Оттуда их направили в суд, где состоялось заседание. По словам Федосеева, дело рассматривалось в закрытом заседании. 

О том, что на Федосеева могут составить протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики, политик рассказал в своих соцсетях 11 сентября. Он подчеркнул, что в полиции его ожидали утром 15 сентября. 

Отметим, что лица, привлечённые к ответственности по статье о демонстрации запрещённой символики, в течение года не могут баллотироваться на выборах. В сентябре 2026 года состоятся выборы в Законодательное собрание Петербурга и в Государственную думу. Ранее Федосеев был кандидатом на выборах в ЗакС в 2021 года, а также на муниципальных выборах в 2024 году. В обоих случаях до выборов его не допустили.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Анастасия Луценко


