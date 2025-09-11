На Федосеева хотят составить протокол о демонстрации запрещенной символики

Петербургский политик, член "Общества.Будущее" Савва Федосеев рассказал 11 сентября о том, что на него могут составить протокол о публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). В отделе полиции его ждут утром в понедельник, 15 сентября.

"Я никакой не экстремист, я законопослушный политик, который предпочитает избирательные кампании, соответствующие закону, а не иные политические пути. Только так — легально — я и веду свою политическую деятельность", — высказался Федосеев в своих соцсетях.

Адвокат Алексей Калугин, который намерен представлять интересы Федосеева, сообщил ЗАКС.Ру, что планирует присутствовать при составлении протокола. Ни он, ни его доверитель пока не знает, какие именно действия Федосеева могли привлечь внимание правоохранительных органов.

Отметим, лица, привлеченные к ответственности по этой статье в течение года лишаются возможности баллотироваться на выборах. В сентябре 2026 года в Петербурге, помимо выборов в Госдуму, состоятся выборы в Законодательное собрание. Федосеев ранее был кандидатом на выборах в ЗакС в 2021 году и в муниципальных выборах в 2024 году. В обоих случаях его до выборов не допустили.

Обычно к ответственности по статье 20.3 КоАП привлекают из-за изображений с нацистской или иной запрещенной символикой, в том числе размещенной в интернете. Впрочем, бывает и так, что причиной разбирательства становится татуировка. При этом запрещенным изображением может стать и фотография человека, как это случилось со снимками покойного политика Алексея Навального*. Из-за публикации его фото депутат ЗакСа Ленобласти Иван Апостолевский провел семь суток под арестом. В сентябре похожий протокол составили на депутата петербургского ЗакСа Михаила Амосова. Суд вернул бумагу составителям, после чего на него составили новый протокол.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру