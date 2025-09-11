ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 11 сентября 2025, 14:48

"Сделайте это немедленно": США снимают санкции с авиакомпании "Белавиа"

Соединенные Штаты Америки решили снять санкции с авиакомпании "Белавиа", сообщило издание БЕЛТА 11 сентября. Об этом представитель президента США Джон Коул заявил в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

"Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", - приводит слова Коула издание.

Представитель Трампа подчеркнул, что решение уже было утверждено и принято в работу соответствующими министерствами и ведомствами США. Он уточнил, что речь идёт как о Госдепартаменте США, регулирующем вопросы внешней политики страны, так и о министерствах торговли и финансов и ряде других затронутых организаций.

"Белавиа" является государственной авиакомпанией, она была образована в Беларуси в 1996 году. Компания была включена в санкционный список США в августе 2023 года. В июне 2022 года Минторг США также ввёл экспортные ограничения в отношении "Белавиа". 

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба "Белавиа"


