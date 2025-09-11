ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11 сентября 2025, 14:25

В Петрозаводске планируют расселить семь тысяч квартир

фото ЗакС политика В Петрозаводске планируют расселить семь тысяч квартир

Семь тысяч квартир в аварийных домах хотят расселить в Петрозаводске, сообщил 11 сентября губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков. Расселение порядка 10% зданий пройдёт по программе комплексного развития территорий (КРТ). 

"Расселить 7 000 квартир. Такая глобальная задача стоит перед Петрозаводском. Обсудили механизмы решения вопроса на встрече с главой города Инной Колыхматовой и вице-премьером правительства [Карелии] Виктором Россыпновым", - написал в своём telegram-канале Парфенчиков.

Губернатор подчеркнул, что сначала будут расселять "первоочередников". К ним относятся семьи участников СВО, многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Определением очерёдности займутся муниципальные комиссии.

Для переселения будут закуплены как квартиры в строящихся домах, так и вторичное жильё. Также по желанию собственников предусмотрена компенсация. При этом не менее 10% жилья намерены расселить при помощи механизма КРТ — в этому году администрация уже заключила пять договоров на 28 аварийных многоквартирных домов, десять из которых уже были расселены. В ближайшее время намечено заключение ещё двух договоров о КРТ.

Напомним, в 2025 году Петербург заложил 22 млрд рублей на социальные выплаты горожанам, ожидающим расселения аварийного жилья. Программа охватывает различные категории граждан, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи и жителей коммунальных квартир — в общей сложности порядка пяти тысяч семей. 

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Парфенчикова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама