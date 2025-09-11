В Петрозаводске планируют расселить семь тысяч квартир

Семь тысяч квартир в аварийных домах хотят расселить в Петрозаводске, сообщил 11 сентября губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков. Расселение порядка 10% зданий пройдёт по программе комплексного развития территорий (КРТ).

"Расселить 7 000 квартир. Такая глобальная задача стоит перед Петрозаводском. Обсудили механизмы решения вопроса на встрече с главой города Инной Колыхматовой и вице-премьером правительства [Карелии] Виктором Россыпновым", - написал в своём telegram-канале Парфенчиков.

Губернатор подчеркнул, что сначала будут расселять "первоочередников". К ним относятся семьи участников СВО, многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Определением очерёдности займутся муниципальные комиссии.

Для переселения будут закуплены как квартиры в строящихся домах, так и вторичное жильё. Также по желанию собственников предусмотрена компенсация. При этом не менее 10% жилья намерены расселить при помощи механизма КРТ — в этому году администрация уже заключила пять договоров на 28 аварийных многоквартирных домов, десять из которых уже были расселены. В ближайшее время намечено заключение ещё двух договоров о КРТ.

Напомним, в 2025 году Петербург заложил 22 млрд рублей на социальные выплаты горожанам, ожидающим расселения аварийного жилья. Программа охватывает различные категории граждан, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи и жителей коммунальных квартир — в общей сложности порядка пяти тысяч семей.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Парфенчикова