КСП занялась проверкой асфальта в Красногвардейском районе

Специалисты Контрольно-счётной палаты Петербурга начали обследование асфальта в промзоне Красногвардейского района, сообщила пресс-служба ведомства 11 сентября. Проверка проходит в рамках оценки эффективности использования бюджетных средств.

Как говорится в публикации, пробы асфальтового покрытия и подложки автомобильных дорог были отобраны на улице Коммуны и на Лапинском проспекте. Керны оправят на экспертизу, чтобы оценить соответствие параметрам, указанным в госконтракте. Отмечается, что покрытие было уложено по заказу ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов".

Мероприятие прошло в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также деятельности комитета по промышленной политике, инновациям и торговле за 2023-2025 годы. Работу координирует зампредседателя КСП Юлия Русакова.

Напомним, в начале сентября КСП начала проверку финансово-хозяйственной деятельности в МО "Балканский". Специалисты ведомства проверяли формирование и исполнение муниципального бюджета за 2023 и 2024, а также за истекший период 2025 года.

Анастасия Луценко / Фото: Контрольно-счётная палата