Теплоход Петербург – Москва сел на мель в Вологодской области

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки на мель пассажирского теплохода в Вологодской области, сообщила пресс-служба ведомства 11 сентября. Судно следовало из Петербурга в Москву.

По предварительным данным, 11 сентября теплоход "Александра" отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Вологодской области. Никто из находившихся на борту судна не пострадал, разлива нефтепродуктов также удалось избежать. Пассажирам теплохода предоставили напитки и горячее питание.

Снятием судна с мели занимается собственник. Вологодская транспортная прокуратура проверят соблюдение прав пассажиров, а также устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее петербургская транспортная прокуратура организовала проверку из-за столкновения теплохода "Метеор" с 87 пассажирами на борту и катера в акватории Малой Невы. Теплоход смог продолжить движение, катер пришлось отбуксировать к базе центра ГИМС МЧС по Петербургу. Обошлось без пострадавших.

Анастасия Луценко / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура