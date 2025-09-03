Муниципал
Муниципал 3 сентября 2025, 11:28

Сотрудники КСП пришли с проверкой в МО "Балканский"

фото ЗакС политика Сотрудники КСП пришли с проверкой в МО "Балканский"

Контрольно-счетная палата приступила к проверке финансово-хозяйственной деятельности в МО "Балканский", о чем сообщила 3 сентября. По планам КСП, работа на объектах муниципалитета продлится до 10 октября.

Специалистам предстоит проверить формирование и исполнение муниципального бюджета за 2023 и 2024, а также за истекший период 2025 года. Также они изучат законность, эффективность и целевое использование средств муниципальным советом и местной администрацией. Совокупно речь идет о средствах на сумму свыше 450 млн рублей.

"В ходе проверки будет дана оценка закупочной деятельности, а также использованию муниципального (государственного) имущества и собственности", — пообещали в КСП.

Накануне палата уведомила о начале проверки в МО "Горелово". Там аудиторам предстоит проверить расходование 670 млн рублей за период с 2023 года.

В июле стало известно о проведении проверки в МО "Город Пушкин". Итоги ревизии пока не опубликованы.

Андрей Казарлыга / Фото: Контрольно-счетная палата Петербурга


