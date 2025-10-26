СК разбирается с госпитализацией подростка после визита к стоматологу

Гласное следственное управление СК по Петербургу организовало доследственную проверку из-за сообщений о госпитализации несовершеннолетнего после посещения стоматологической клиники, сообщили в ведомстве 26 октября.

"Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", — рассказали в Следкоме.

О происшествии с 16-летним жителем Колпино рассказало ранее издание "Фонтанка". По информации журналистов, накануне молодого человека увезла скорая помощь из стоматологической клиники во Фрунзенском районе. Медиков вызвали сотрудники учреждения, подростка доставили в больницу имени Филатова в тяжелом состоянии.

По данным издания, причиной вызова послужили последствия носового кровотечения, сделанное ранее исправление носовой перегородки и отек горла.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру