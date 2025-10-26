ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 26 октября 2025, 14:27

На Исаакиевской площади автомобилистка наехала на инспектора ГАИ

фото ЗакС политика На Исаакиевской площади автомобилистка наехала на инспектора ГАИ

Пользовательница каршеринга совершила наезд на инспектора ГАИ неподалеку от здания ЦВЗ "Манеж" на Исаакиевской площади, сообщили 26 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На водительницу составили протокол о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью пострадавшего (ст. 12.24 КоАП РФ). Сам потерпевший находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 25 октября. Около 21:00 каршеринговый автомобиль "Чери Тигго" под управлением 49-летней женщины столкнулся с машиной "Джак", за рулем которой сидела 44-летняя водительница. При оформлении ДТП инспектор попросил водительницу каршеринга припарковаться у обочины.

"В ходе выполнения маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора. Со слов водителя, она переволновалась и перепутала педали", — рассказали в полицейском Главке.

Сотрудник ГАИ был госпитализирован. Водительницу доставили в отдел полиции для составления протокола.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама