На Исаакиевской площади автомобилистка наехала на инспектора ГАИ

Пользовательница каршеринга совершила наезд на инспектора ГАИ неподалеку от здания ЦВЗ "Манеж" на Исаакиевской площади, сообщили 26 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На водительницу составили протокол о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью пострадавшего (ст. 12.24 КоАП РФ). Сам потерпевший находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 25 октября. Около 21:00 каршеринговый автомобиль "Чери Тигго" под управлением 49-летней женщины столкнулся с машиной "Джак", за рулем которой сидела 44-летняя водительница. При оформлении ДТП инспектор попросил водительницу каршеринга припарковаться у обочины.

"В ходе выполнения маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора. Со слов водителя, она переволновалась и перепутала педали", — рассказали в полицейском Главке.

Сотрудник ГАИ был госпитализирован. Водительницу доставили в отдел полиции для составления протокола.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру