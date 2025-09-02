Специалисты КСП приступили к проверке МО "Горелово"

Контрольно-счетная палата сообщила 2 сентября о начале проверки финансово-хозяйственной деятельности МО "Горелово" за 2023, 2024 и прошедший период 2025 года. Специалистам предстоит изучить документацию по использованию средств на общую сумму свыше 670 млн рублей.

"В ходе контрольного мероприятия будет дана оценка законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета и муниципальной собственности Муниципальным советом и Местной администрацией", — рассказали в КСП.

В ведомстве ожидают, что работа ревизоров непосредственно на объектах муниципалитета продлится до 10 октября.

В июле КСП сообщала о начале проверки муниципалов МО "Город Пушкин". Завершение работы было запланировано на конец августа, информация по ее итогам еще не публиковалась. В то же время в июле стали известны результаты проверок, устроенных в МО "Васильевский" и в МО "Сергиевское". В первом случае специалисты выявили нарушения порядка составления бюджетных смет, ведения планов-графиков закупок, а также приемки и оплаты услуг. В "Сергиевском" обнаружили факты нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, КСП составила протоколы по двум статься Кодекса об административных правонарушениях.

