Проверка КСП обернулась для МО "Сергиевское" несколькими протоколами

Контрольно-счетная палата выявила случаи нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств после проверки хозяйственной деятельности в МО "Сергиевское" за период с 2023 года по истекший период 2025 года. Сотрудники контрольного ведомства изучили судьбу 385,5 млн рублей. Также работники ведомства изучили деятельность подведомственного МКУ "Выставочный комплекс "Музей-храм преподобного Сергия Радонежского", которое просуществовало два года, с 2022 по 2024 год.

Так, по итогам проверки, в КСП решили составить административные протоколы по двум статьям КоАП: о нарушении порядка формирования и представления сведений для составления и рассмотрения проектов бюджетов (ст. 15.15.7 КоАП) и о нарушении сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (ст. 15.15.11 КоАП).

КСП направила отчет об итогах проверки губернатору Петербурга Александру Беглову и спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому.

Ранее ЗАКС.Ру писал о результатах проверки в МО "Васильевский".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру