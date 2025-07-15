КСП проверила траты МО "Васильевский"

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проверке хозяйственной деятельности МО "Васильевский" за период с 2023 года по истекший период 2025 года. Размер денежных средств муниципалов, изученных ревизорами из КСП, превысил 194 млн рублей. В результате проверки стало известно о случаях нарушения порядка составления бюджетных смет, неэффективном использовании средств и нарушении при нормировании, утверждении и ведении планов-графиков закупок, а также приемке и оплате услуг.

"Муниципальным учреждением в 2023 и 2024 годах были оплачены услуги по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в том числе за периоды времени, в течение которых на данных участках выполнялись работы по благоустройству", - заявили в КСП.

В опубликованном сообщении о проверке на сайте Контрольно-счетной палаты не говорится о каких-либо грубых нарушениях. Часть замечаний муниципалы устранили непосредственно во время проверки: изменили устав МО, внесли корректировки в состав комиссии администрации по закупкам, обновили данные в реестре закупок, а также высадили новые кустарники и деревья взамен отсутствующих.

Результаты проверки отправлены губернатору Петербурга. Передавали ли отчет в прокуратуру, как это обычно бывает, в сообщении КСП не уточняется.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что КСП начала проверку в МО "Город Пушкин".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру