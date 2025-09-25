Имущество руководителей "Метростроя" арестовали по иску Генпрокуратуры

Петроградский районный суд Петербурга принял к производству иск заместителя генерального прокурора к ОАО "Метрострой", его экс-руководителю Вадиму Александрову и бывшему замдиректора Николаю Александрову, а также ООО "Метропаркинг", сообщила 25 сентября объединённая пресс-служба судов города. Надзорное ведомство просит обратить в доход государства три принадлежащих компаниям объекта, которые могли быть получены коррупционным путём.

По иску были приняты обеспечительные меры. Так, суд запретил осуществлять кадастровый учёт и госрегистрацию прав в отношении указанных в иске объектов.

Кроме того, на всё движимое и недвижимое имущество Александровых был наложен арест. Он затрагивает в том числе транспортные средства, самоходные машины, воздушные и водные судна, объекты интеллектуальной собственности и акции. Арестованы также 100% долей в уставном капитале ООО "Метропаркинг".

Наконец, Александровым запретили открывать новые банковские счета и покидать пределы России.

Напомним, Генпрокуратура просит обратить в доход государства построенный "Метростроем" спортивный комплекс на Левашевском проспекте. В надзорном ведомстве считают, что Александровы могли возвести его на бюджетные деньги для "личного незаконного обогащения". Всего на возведение комплекса было потрачено порядка 1,292 млрд рублей.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру