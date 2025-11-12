Горсуд признал экстремистской книгу Юнгера по иску Пулковской таможни

Петербургский Городской суд удовлетворил иск Пулковской таможни о признании книги Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма" экстремистским материалом, сообщила 12 ноября глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева. Иск был подан после того, как книгу обнаружили при досмотре пассажирки.

Как сообщалось ранее, в апреле 2024 года таможенники проверили багаж несовершеннолетней пассажирки, летевшей из Петербурга в Милан через Стамбул. Среди прочих вещей обнаружили книгу Юнгера, изданную в 2022 году в издательстве Russian Revolver. Том изъяли и отправили на экспертизу.

Экспертиза пришла к выводу о наличии у издания признаков экстремистского значения. В тексте усмотрели пропаганду национализма и признаки информации, способной нанести ущерб политическим или экономическим интересам государств, входящих в ЕАЭС, а также их государственной безопасности и здоровью и нравственности граждан.

Вслед за этим таможня обратилась с иском в Горсуд. Об этом стало известно в середине октября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру