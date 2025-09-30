Залившему краской 10 флагов и один билборд ограничили свободу на 2,5 года

Санкт-Петербургский городской суд признал Николая Трофимова, залившего краской билборд, знамёна Победы и флаги России, виновным в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ), двух эпизодах осквернения символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) и двух эпизодах надругательства над российским флагом (ст. 329 УК РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов города 30 сентября. Ему назначили ограничение свободы на 2,5 года.

Как установил суд, в период с 17 декабря по 18 декабря 2023 года Трофимов нанёс краску на билборд с изображением военнослужащего, расположенный на Комендантском проспекте. Сделать он это мог по мотивам политической и идеологической ненависти к российским военным.

Позднее в ночь на 4 мая 2024 года Трофимов при помощи шприца нанёс чёрную краску на три российских флага на фасаде дома № 23 по Комендантскому проспекту. После этого он нанёс ту же краску на две копии знамени Победы на фасаде этого же дома и копию знамени Победы на фасаде дома № 39 по проспекту Королёва.

В ночь на 9 мая Трофимов снова испортил знамя Победы на фасаде этого же дома. Перед этим он также нанёс краску на государственный флаг и знамя Победы на доме № 3 по улице Мартынова и на флаг России на доме № 48 по проспекту Королёва.

Суд арестовал Трофимова 13 мая 2024 года. В июле 2025 года суд присяжных пришёл к выводу, что вина подсудимого доказана и он не заслуживает нисхождения.

Сам Трофимов свою вину признал частично. Помимо ограничения свободы на 2,5 года суд также назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в осквернении знамени Победы на улице Танкиста Хрустицкого. Их действия классифицировали как реабилитацию нацизма.

Фото: ЗАКС.Ру