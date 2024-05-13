Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в осквернении флагов России

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Николая Трофимова по статьям о надругательстве над государственным флагом России (ст.329 УК РФ, 2 эпизода) и об осквернении символов воинской славы (ч.3 ст.329.1 УК РФ, 2 эпизода), об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом установлено, что 4 мая 2024 года Трофимов испортил флаг России и Знамя Победы, которые повесили на фасад дома №48 на проспекте Королева. Тогда черные пятна на полотнах заметил председатель ТСЖ.

Также оказалось, что испорчены были флаги на фасаде дома №39 на проспекте Королева и флаги на фасаде дома №3 на Мартыновской улице.

Суд отправил мужчину в СИЗО до 4 июля 2024 года. Сам Трофимов против меры возражал.

Фото: ЗАКС.Ру