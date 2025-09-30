ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
30 сентября 2025, 14:12

Бывший замглавы комстроя Ленобласти получил четыре года колонии за взятки

Калининский районный суд Петербурга 30 сентября приговорил бывшего заместителя главы комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Посредник, гендиректор ООО "СК "Юнит" Алексей Бобров также получил четыре года колонии строгого режима по статье о даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Также каждому назначили штраф в размере 6,6 млн рублей. Шалыгину запретили занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, Бобров лишен права на работу в строительстве в течение трех лет.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Прокурор на заседании просил назначить Шалыгину 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей. Боброву он запросил 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 22 млн рублей. Кроме того, для каждого из подсудимых гособвинитель запросил восьмилетний запрет на работу в их сфере деятельности: Шалыгину — в госорганах, Боброву — в строительстве. Обоих фигурантов он попросил взять под стражу немедленно.

Адвокаты обращали внимание на положительные стороны личностей их подзащитных и просили не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы. В частности, внимание суда акцентировали на сотрудничестве Боброва и Шалыгина со следствием и на наличии у обоих иждивенцев.

Шалыгин в последнем слове заявил о раскаянии и попросил не отправлять его в колонию. Бобров заявил то же, попутно высказав недоумение запрошенным стороной обвинения наказанием.

Суд установил, что в период с сентября 2022-го по февраль 2023 года Шалыгин получил от Боброва взятки на общую сумму в 2,2 млн рублей. Деньги передавались в обмен на общее покровительство предпринимателю и за согласование оплаты по государственным и муниципальным контрактам. Речь шла об увеличении стоимости и согласовании работ по строительству морга в Кингисеппе.

О задержании Шалыгина стало известно в начале февраля 2023 года. Чиновник заявил о готовности сотрудничать со следствием. На фоне коррупционных скандалов, сотрясавших тогда правительство Ленобласти, в отставку подал бывший начальник Шалыгина Константин Панкратьев. В том же месяце губернатор региона Александр Дрозденко распорядился провести "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для глав областных комитетов.

Шалыгин не единственный чиновник Ленобласти, осужденный по коррупционному делу. В октябре 2024 года приговор выслушал бывший вице-губернатор региона Михаил Москвин. Его обвинили в получении взятки в размере 8,5 млн рублей. Суд назначил ему четыре года колонии строгого режима.

Андрей Казарлыга


