Дрозденко распорядился организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для глав областных комитетов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания высказался касательно взаимодействия с правоохранителями, заявив об отсутствии "неприкасаемых" среди чиновников, передает пресс-служба региональной администрации 20 февраля.

"По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых"", — объявил Дрозденко.

Глава региона заявил, что администрация сотрудничает с правоохранителями, в том числе передавая им документы по проведенным внутренним проверкам. В частности, он анонсировал передачу в скором времени материалов о выявленных нарушениях в деятельности областных учреждений и подрядчиков. Произойдет это "в ближайшее время" по завершении проверок со стороны контрольного комитета.

"В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов", — поведал Дрозденко.

Неделей ранее стало известно о проверке областных комитета по культуре и туризму и комитета по сохранению культурного наследия в связи с уголовным делом о хищении средств при реставрации крепости Копорье. В начале февраля суд арестовал замглавы комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина в рамках дела о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).