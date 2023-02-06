Суд в Петербурге арестовал замглавы комитета Ленобласти по строительству

Октябрьский районный суд определился с мерой пресечения для заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина, известила 6 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Шалыгин был задержан при получении взятки 4 февраля. Как сообщили в судебной пресс-службе, деньги в размере 500 тысяч рублей ему передал гендиректор ООО "СК "Юнит" Алексей Бобров. Чиновник обещал ему помощь в заключении контрактов с подведомственными комитету организациями и общее покровительство.

На следующий день после задержания Шалыгину было предъявлено обвинение. Вину он признал и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шалыгина под стражу. В СИЗО он пробудет как минимум до 3 апреля.

Днем 4 февраля стало известно о смещении в Ленобласти со своих постов глав комитета по ТЭК Юрия Андреева и комитета по строительству Константина Панкратьева. В понедельник пресс-служба региональной администрации сообщила о назначении с 13 февраля Сергея Морозова председателем комитета по ТЭК.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"