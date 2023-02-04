Коррупционные скандалы привели к отставкам двух глав комитетов правительства Ленобласти

В правительстве Ленинградской области официально лишились должностей главы двух комитетов: по топливно-энергетическому комплексу и по строительству. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В понедельник 6 февраля на работу не смогут выйти уже бывший глава комитета по ТЭК Юрий Андреев, арестованный в декабре по делу о взятке, а также возглавлявший до последнего времени комстрой Константин Панкратьев.

"Администрация региона активно сотрудничает с правоохранительными органами для пресечения коррупционных нарушений в ведомствах", - гласит официальное сообщение.

Днем 4 февраля в Петербурге задержали Сергея Шалыгина (заместителя Панкратьева), которому вменяют получение взятки от застройщика. В тот же день его отправили под стражу.