ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:44

Коррупционные скандалы привели к отставкам двух глав комитетов правительства Ленобласти

фото ЗакС политика Коррупционные скандалы привели к отставкам двух глав комитетов правительства Ленобласти

В правительстве Ленинградской области официально лишились должностей главы двух комитетов: по топливно-энергетическому комплексу и по строительству. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В понедельник 6 февраля на работу не смогут выйти уже бывший глава комитета по ТЭК Юрий Андреев, арестованный в декабре по делу о взятке, а также возглавлявший до последнего времени комстрой Константин Панкратьев.

"Администрация региона активно сотрудничает с правоохранительными органами для пресечения коррупционных нарушений в ведомствах", - гласит официальное сообщение.

Днем 4 февраля в Петербурге задержали Сергея Шалыгина (заместителя Панкратьева), которому вменяют получение взятки от застройщика. В тот же день его отправили под стражу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама