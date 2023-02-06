Сергей Морозов возглавил комитет Ленобласти по ТЭК

Генеральный директор "Леноблводоканала" Сергей Морозов возглавит комитет Ленобласти по ТЭК, сообщила 6 февраля пресс-служба региональной администрации. На новую работу он перейдет на следующей неделе, с 13 февраля.

"Считаю, что уровень задач, с которыми может справиться Сергей Морозов соответствует позиции руководителя важного отраслевого комитета администрации", — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что, "с учетом фактов ряда нарушений в отрасли", выбирал нового главу комитета из тех, кто не имеет "тесных связей с профильными хозяйствующими субъектами".

Прежний председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев был арестован в декабре 2022 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие оценивает общую сумму взяток в 26 миллионов рублей, свою вину Андреев не признает.

На прошлой неделе по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ) был задержан замглавы областного комитета по строительству Сергей Шалыгин. Позже стало известно о смещении с занимаемого поста главы комстроя Константина Панкратьева.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко