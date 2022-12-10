В Петербурге арестовали главу областного комитета по ТЭК

Октябрьский районный суд Петербурга постановил арестовать главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрия Андреeва, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Проходящий по делу о получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК), он пробудет под стражей как минимум до 7 февраля.

По версии следствия, в течение последних трех лет председатель комитета получал от коммунальных предприятий процент с госконтрактов. Подрядчики занимались проектированием, установкой и вводом в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоэтажках.

Силовики оценивают ущерб бюджету, нанесенный действиями госслужащего, в 32 млн рублей. Объем полученных взяток оценивается в 26 млн рублей. Своей вины чиновник не признает.

фото: power.lenobl.ru