Бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина приговорили к 4 годам за взятку

Василеостровский районный суд Петербурга 14 октября признал виновным бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и приговорил его к 4 годам колонии строгого режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Экс-чиновник вину признал. Гособвинитель просил назначить подсудимому 8 лет лишения свободы.

Суд установил, что Москвин, будучи заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, получил взятку в размере 8,5 млн рублей от сотрудника некоммерческой организации Даниила Федичева за поддержку и общее покровительство. Также в ходе следствия стало известно о другой взятке – в 4,1 млн рублей от экс-главы "Фонда защиты обманутых дольщиков" Александра Горшенева. Дело рассматривалось в суде с июня 2024 года.

Также суд учел время, проведенное Москвиным под домашним арестом с ноября 2023 года - два дня под арестом за один в ИК. Так, в срок ему зачли чуть меньше половины года. На заседание суда он приехал с сумкой с вещами.

Москвин дважды избирался в муниципальный совет МО "Город Всеволожск". С 2012 года возглавлял комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. В 2015 году несколько месяцев провел в должности вице-губернатора ЛО. С осени 2015 года до августа 2021 года был заместителем председателя правительства региона.

Константин Леньков / Фото Объединенная пресс-служба судов