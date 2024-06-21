Коррупционное дело бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина дошло до суда

Следственный комитет завершил расследование экономического дела, возбужденного в отношении бывшего зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина. Как сообщает управление ведомства по региону, дело направилось в суд.

Бывшего "строительного" вице-губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следствие считает, что в 2019-2021 годах фигурант систематически получал коррупционное вознаграждение от гендиректора АНО "Дирекция" и от гендиректора регионального Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства. Объем взяток, по официальной версии, превысил 12 млн рублей. Деньги передавались за покровительство и попустительство по службе. В результате действий Москвина нарушались права дольщиков в области.

Первые полгода после задержания бывший чиновник провел в СИЗО, в дальнейшем ему смягчили меру пресечения. Ранее сообщалось, что в деле Москвина имеется также статья о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Фото: ЗАКС.Ру