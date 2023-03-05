Суд в Петербурге арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина

Октябрьский районный суд Петербурга вечером 4 марта определился с мерой пресечения для бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Москвин с июля 2017 по июль 2021 года получил в общей сложности 8,5 миллионов рублей в обмен на покровительство бывшему тогда главой Дирекции комплексного развития территории Ленобласти Даниилу Федичеву. Последнее заключалось, в том числе, "в оказании содействий дирекции при заключении с организациями-застройщиками договоров финансирования уставной деятельности и договоров целевого финансирования, за счёт которых осуществлялась деятельность дирекции", а также в непроведении проверок деятельности дирекции и в "ином попустительстве" в отношении Федичева.

Следствие настаивало на заключении Москвина под стражу. Суд назначил ему арест сроком до 2 мая.

Также суд назначил Федичеву домашний арест до 1 мая по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как считает следствие, по его вине дирекция понесла убытки в виде неполучения прибыли от ООО "Региональное агентство промышленного и гражданского строительства" на сумму не менее 20 миллионов рублей.

О задержании Москвина стало известно вечером 3 марта. Перед этим в его доме прошел обыск.