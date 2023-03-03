Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин задержан по делу о взятках

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин задержан за систематическое получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила вечером 3 марта пресс-служба Следственного управления СК по региону. Сейчас экс-чиновника допрашивают, в дальнейшем ожидается предъявление ему обвинения.

"Установлены многочисленные факты передачи денежных средств в виде взяток на общую сумму не менее 8,5 миллиона рублей действовавшему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области", — гласит сообщение на сайте управления.

Согласно данным следствия, взятки передавались "за общее покровительство" в работе Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти, а заодно и связанных с ней организаций. Отметим, что в бытность свою вице-губернатором Москвин курировал вопросы строительства в регионе.

Ранее в четверг сообщалось о проведении обысков в доме Москвина. Ранее был задержан депутат Заксобрания Ленобласти Даниил Федичев, которого связывают с персоной бывшего вице-губернатора.