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Новости 10:45

Замначальника УМВД по Красносельскому району взяли под стражу

фото ЗакС политика Замначальника УМВД по Красносельскому району взяли под стражу

Красносельский районный суд Петербурга постановил арестовать заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Романа Паршина, задержанного на неделе. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и фальсификации документов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК).

По версии следствия, вместе с коллегой Паршин подделал документы об изъятии контрафактного алкоголя у владельцев одной из торговых точек. Сумма конфискованного товара превысила 22 тысячи рублей. Таким образом полицейские помогли избежать бизнесменам уголовного преследования по ст. 171.3 УК (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Владельцы магазина отделались административным штрафом.

Следователи в своем ходатайстве об аресте указали, что фигурант воспользовался своими полномочиями в низменных целях и что он представляет опасность для общества. Его проверяют на иные коррупционные преступления. Под стражей Паршин пробудет по меньшей мере до 20 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру


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