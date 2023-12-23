Замначальника УМВД по Красносельскому району взяли под стражу

Красносельский районный суд Петербурга постановил арестовать заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Романа Паршина, задержанного на неделе. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и фальсификации документов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК).

По версии следствия, вместе с коллегой Паршин подделал документы об изъятии контрафактного алкоголя у владельцев одной из торговых точек. Сумма конфискованного товара превысила 22 тысячи рублей. Таким образом полицейские помогли избежать бизнесменам уголовного преследования по ст. 171.3 УК (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Владельцы магазина отделались административным штрафом.

Следователи в своем ходатайстве об аресте указали, что фигурант воспользовался своими полномочиями в низменных целях и что он представляет опасность для общества. Его проверяют на иные коррупционные преступления. Под стражей Паршин пробудет по меньшей мере до 20 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру