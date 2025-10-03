Фигурантку дела о запрещенной организации будут принудительно лечить

Приморский районный суд освободил от уголовной ответственности обвиняемую в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и отправил ее на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщили 3 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Воззрения гражданки строились на отрицании легитимности распада СССР.

Как установил суд, в период с августа 2022 года по октябрь 2024 года фигурантка выступала в качестве организатора объединения, при этом она достоверно знала о том, что оно признано экстремистским и запрещено в России. В частности, петербурженка провела не менее семи видеоконференций в Zoom, записи которых размещались в интернете. Также она готовила и хранила документы организации, администрировала страницу во "ВКонтакте" и разместила ссылку с информацией о деятельности организации.

Как сообщила пресс-служба судов, также обвиняемая "неоднократно изготавливала и распространяла материалы экстремистского содержания путем направления писем в различные муниципальные и государственные органы и министерства Российской Федерации".

О задержании фигурантки Следственный комитет сообщил в октябре 2024 года. Суд заключил ее тогда под стражу.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру