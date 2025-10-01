С курьера-самокатчика взыскали более 1,5 млн рублей за столкновение с пешеходом

Красносельский районный суд взыскал более 679 тысяч рублей убытков и 900 тысяч рублей компенсации морального вреда с курьера, сбившего на электросамокате женщину-пешехода, сообщила 1 октября глава объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сама пострадавшая подавала иск к ООО "Шеринговые технологии" и ООО "Яндекс.Еда".

Инцидент произошёл в мае 2022 года. Как отмечала в иске пострадавшая Елена, на неё наехал курьер на электросамокате, в результате чего она длительное время не могла передвигаться самостоятельно. В ходе лечения женщине потребовались инвалидное кресло, ходунки и костыли, а также услуги сиделки. Елена просила взыскать с кикшеринговой компании и сервиса доставки 1 млн рублей моральной компенсации и 679 тысяч рублей убытков.

В свою очередь, суд установил личность курьера-самокатчика и признал его ответчиком. Помимо компенсации убытков и морального вреда в размере более 1,5 млн рублей, ему предстоит выплатить 21,5 тысяч рублей госпошлины.

Напомним, в начале июля в Петербурге был утверждён перечень мест, где курьерам запрещено передвигаться на электровелосипедах и электросамокатах. В сентябре петербургский комитет по транспорту также рассказал о планах разработать специализированную информационную систему для учета и контроля за работой курьеров и операторов самокатов.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру