Трое петербуржцев подали иски к кикшеринговым компаниям

Петербургские суды зарегистрировали три иска от граждан к кикшеринговым компаниям из-за происшествий с участием электросамокатов, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале 21 апреля. Иски поданы к ООО "ВУШ", ООО "Шеринговые технологии" и ООО "Яндекс.Еда". Размер исковых требований составляет от 500 тысяч до 2 млн рублей.

В Выборгский районный суд обратилась Татьяна с иском к ООО "ВУШ" из-за столкновения с несовершеннолетним водителем электросамоката в сентябре 2024 года. Она указала, что в результате происшествия получила неизлечимое заболевание. В качестве моральной компенсации Татьяна просит 2 млн рублей и 45 тысяч рублей за лечение. Еще один иск к ООО "ВУШ" поступил в Приморский районный суд от Вероники, которая хочет взыскать с компании 500 тысяч рублей. В августе 2023 года неизвестный наехал на нее, после чего у Вероники якобы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб тканей. В Красносельском суде зарегистрировал иск Елены к ООО "Шеринговые технологии" и ООО "Яндекс.Еда" из-за столкновения с курьером в мае 2022 года, после которого она длительное время не могла передвигаться самостоятельно. Она просит взыскать с ответчиков 1 млн рублей моральной компенсации и 679 тысяч рублей убытков.

Руководитель ОПС уточнила, что по двум из исков назначены предварительные заседания, а по одному - экспертиза.

Последние два года участились случаи ДТП с участием электросамокатов. За первый месяц весны чиновники из профильного ведомства Смольного зафиксировали более 2,5 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения арендаторами кикшеринговых средств индивидуальной мобильности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру