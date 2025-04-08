За месяц арендаторы кикшеринга нарушили ПДД более 2,5 тысяч раз

Специалисты городского центра управления парковками Петербурга (ГЦУП), подведомственного комитету по транспорту, зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД среди арендаторов электросамокатов с 6 марта, сообщила пресс-служба комтранса 8 апреля. Нарушителям пришлось выплатить более 3,7 млн рублей штрафов.

Наиболее распространенным нарушением стало неспешивание на пешеходном переходе – ГЦУП выявил более 2 тысяч фактов. Вторым по популярности стало использование электросамоката вдвоем или втроем – таких нарушений оказалось 225. Также сотрудники подведа комтранса зафиксировали как минимум 127 случаев использования СИМ несовершеннолетними.

Информацию о нарушениях ГЦУП передал представителям кикшеринговых сервисов. В итоге нарушителям были выписаны более 1 тысячи штрафов на сумму свыше 3,7 млн рублей. Еще 229 арендаторов электросамокатов отделались предупреждениями. Также 89 аккаунтов на кикшеринговых сервисах подверглись блокировке.

Напомним, что кикшеринговый сезон стартовал в этом году в Петербурге 6 марта. Однако уже вечером того же дня аренда электросамоката стала невозможной. Причиной стало обращение комтранса к кикшеринговым сервисам с просьбой отложить начало сезона из-за плохой погоды. Компании смогли договориться с ведомством, так что уже 8 марта аренда СИМ вновь стала доступной.

В конце марта ЗАКС.Ру писал, что комтранс заключил очередное соглашение с операторами кикшеринга о правилах работы сервисов на территории города. В нем представители бизнеса и власти договорились в частности совершенствовать систему штрафов за нарушение ПДД арендаторами. В начале апреля стало известно, что комтранс рассматривает возможность применения дополнительных "мер воздействия" на сервисы, не соблюдающие условия соглашения.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру