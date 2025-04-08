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Новости 15:22

За месяц арендаторы кикшеринга нарушили ПДД более 2,5 тысяч раз

фото ЗакС политика За месяц арендаторы кикшеринга нарушили ПДД более 2,5 тысяч раз

Специалисты городского центра управления парковками Петербурга (ГЦУП), подведомственного комитету по транспорту, зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД среди арендаторов электросамокатов с 6 марта, сообщила пресс-служба комтранса 8 апреля. Нарушителям пришлось выплатить более 3,7 млн рублей штрафов.

Наиболее распространенным нарушением стало неспешивание на пешеходном переходе – ГЦУП выявил более 2 тысяч фактов. Вторым по популярности стало использование электросамоката вдвоем или втроем – таких нарушений оказалось 225. Также сотрудники подведа комтранса зафиксировали как минимум 127 случаев использования СИМ несовершеннолетними.

Информацию о нарушениях ГЦУП передал представителям кикшеринговых сервисов. В итоге нарушителям были выписаны более 1 тысячи штрафов на сумму свыше 3,7 млн рублей. Еще 229 арендаторов электросамокатов отделались предупреждениями. Также 89 аккаунтов на кикшеринговых сервисах подверглись блокировке.

Напомним, что кикшеринговый сезон стартовал в этом году в Петербурге 6 марта. Однако уже вечером того же дня аренда электросамоката стала невозможной. Причиной стало обращение комтранса к кикшеринговым сервисам с просьбой отложить начало сезона из-за плохой погоды. Компании смогли договориться с ведомством, так что уже 8 марта аренда СИМ вновь стала доступной.

В конце марта ЗАКС.Ру писал, что комтранс заключил очередное соглашение с операторами кикшеринга о правилах работы сервисов на территории города. В нем представители бизнеса и власти договорились в частности совершенствовать систему штрафов за нарушение ПДД арендаторами. В начале апреля стало известно, что комтранс рассматривает возможность применения дополнительных "мер воздействия" на сервисы, не соблюдающие условия соглашения. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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